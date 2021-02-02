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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

يروج المخدرات وضبط بسلاح ناري في الشرابية.. تجديد حبس عاطل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:11 م
حبس عاطل
حبس عاطل
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهم لمدة 4 أيّام، وكلفت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وارسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لا عداد تقرير مفصل بها.

كانت قد وردت معلومات سرية لمباحث قسم شرطة الشرابية، بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من دائرة القسم وكر لترويج نشاطه الإجرامي غير المشروع.

و بعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض علي المتهم ويدعي "م. ص" وبتفتيشه عثر بحوزته على (سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 ملي، وطلقتين من نفس العيار، وكمية من مخدر الهيروين بلغت 25 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات نشاطه غير المشروع والسلاح الناري للدفاع وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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