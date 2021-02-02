ميانمار تغلق المطار الدولي في يانجون.. واجتماع طارئ لمجلس الأمن

أغلقت السلطات في ميانمار المطار الدولي في يانجون حتى الأول من يونيو المقبل، في وقت قال مدير المطار: "تلقينا أمرا بإغلاق المطار"، وفقا لصحيفة "ميانمار تايمز".يأتي ذلك بالتزامن مع الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع في ميانمار.ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار في بيان على فيسبوك الجيش إلى إطلاق سراح المستشارة أونغ سان سوكي والرئيس وين مينت وآخرين في أقرب وقت ممكن بعد أن أوقفوا الاثنين خلال انقلاب عسكري.كما طالب البيان إلى الاعتراف بنتائج انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية وإلى انعقاد البرلمان المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع.وقالت الرابطة: "ما حصل وصمة عار في تاريخ البلاد والجيش".من جانبه، وعد الجيش في بيان نشر على فيسوك بتنظيم انتخابات حرة وعادلة فور رفع حال الطوارئ في البلاد.وظل المئات من أعضاء البرلمان في ميانمار قيد الإقامة الجبرية داخل مقر استراحتهم الحكومية في عاصمة البلاد اليوم الثلاثاء، بعد يوم من انقلاب الجيش.وقال أحد النواب إنه و400 من أعضاء البرلمان تمكنوا من التحدث داخل مجمع الاستراحات، والتواصل مع دوائرهم الانتخابية عبر الهاتف، لكن لم يسمح لهم بمغادرة المجمع السكني في نايبيداو.وأضاف أن الشرطة تمركزت داخل المجمع، بينما كانت قوات الجيش في الخارج، وفقا لما نقلته قناة العربية.