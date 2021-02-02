استمرار التحقيقات في اتهام حنين حسام ومودة الأدهم بالاتجار بالبشر

كشفت مصادر قانونية عن أن التحقيقات في اتهام مودة الأدهم وحنين حسام بالاتجار بالبشر مستمرة حتي الآن، وأن قرار إخلاء سبيل حنين حسام لا يعني حفظ القضية، وإنما هو إجراء قانوني طبيعي.كانت النيابة قد وجهت للمتهمة تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، واشتراكها مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقيها تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، وعضويتها بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، وتشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفها وحساباتها.يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل حنين حسام فتاة «التيك توك» في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر» بكفالة 5 آلاف جنيه.