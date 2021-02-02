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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة مبيض محارة اغتصب موظفة بدار السلام لـ 6 فبراير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:49 م
اغتصاب
اغتصاب
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مبيض محارة بتهمة اغتصاب موظفة في دار السلام، إلى جلسة 6 فبراير.

صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بعضوية المستشارين مصطفي معوض، وهشام الدرندلي، ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه، وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "ب. س"، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها "م. ف"، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها، وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتي أغشي عليها وما إن عادت إلي وعيها حتي فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها، وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للمجني عليها،وكان ذلك بواسطة الاكراه الواقع عليها.

استمعت نيابة العامة إلى أقوال المجني عليها "م. ف"، موظفة، والتي تتهم فيها مبيض محارة، بمواقعتها بغير رضاها بعد التسلل إلى شقتها خلسة.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها حال تواجدها داخل مسكنها فوجئت بتسلل المتهم داخله وما إن شاهدته، حتى أمسك بها عنوة ضاغطا على عنقها ففقدت الوعي وما إن استفاقت وشاهدها المتهم إلا وضغط على عنقها مرة أخرى باستخدام قطعة قماشية للحيلولة دون استغاثتها، وما إن عادت إلى وعيها مرة أخرى ووجدت نفسها مجردة من كامل ملابسها.

وتوصل التحريات لصحة الواقعة على النحو الذي شهدت به المجني عليها، وأضافت بانصراف قصد المتهم من الضغط على عنقها الحيلولة دون استغاثتها لإتمام جريمة السرقة.

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