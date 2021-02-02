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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الإفريقي ينظم حوارًا لتشجيع المشاركة النسائية في التعليم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:23 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
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ينظم الاتحاد الإفريقي والمركز الدولى لتعليم الفتيات والنساء فى إفريقيا، اليوم الثلاثاء، الحوار الخامس رفيع المستوى؛ لتشجيع مشاركة المرأة فى دراسة وتعليم الرياضيات.

وأوضح الاتحاد الأفريقى- فى بيان، أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن- أن هذا الحوار يجرى اليوم بمدينة "واجادوجو" عاصمة بوركينا فاسو، ويشارك فيه مسؤولون من الاتحاد الأفريقى والمركز الدولى لتعليم الفتيات والمرأة فى أفريقيا، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ومنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) ومنظمة (انقذوا الأطفال) والشراكة العالمية للتعليم والسفارة النرويجية لدى إثيوبيا.

وأشار إلى أنه يتم تنظيم هذا الحوار رفيع المستوى سنويًا على هامش قمة الاتحاد الأفريقى، وهو يتيح فرصة للدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى للتفكير من جديد بشأن تغيير طريقة تدريس وتعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات باستخدام الفنون والثقافة لتشجيع المزيد من الفتيات والنساء على دراسة الرياضيات.

وأضاف أن هذا الحوار يهدف إلى رعاية مشاركة الفتيات والمرأة فى دراسة وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال الدراسات الإنسانية ومكافحة الأنماط الاجتماعية الضارة من خلال الفنون والثقافة والتراث.

وتابع أن الحوار يهدف أيضًا إلى الاستفادة من مكونات الثقافة؛ لنشر رسالة تدعو إلى حماية وتشجيع حق الفتيات والنساء فى التعليم بأفريقيا.

وأشار الاتحاد الأفريقى إلى أنه ستكون هناك مداخلات خلال هذا الحوار من الرئيس الكينى أوهورو كينياتا ووزارء حاليون وسابقون لشئون التعليم والمرأة والثقافة من الدول الأعضاء فى الاتحاد، بالإضافة إلى خبراء من الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.

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