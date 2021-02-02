انتشار مكثف للقوات التركية فى إدلب السورية

شهدت مناطق معرة مصرين والفوعة شرقة وشمال إدلب، اليوم الثلاثاء، انتشارا مكثفا للقوات التركية.وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن الانتشار المكثف يأتي ضمن عمليات تمشيط تقوم بها القوات التركية في المنطقة، لتفكيك العبوات الناسفة وتفجير الألغام المزروعة.وكانت القوات التركية قد قامت بتركيب كاميرات مراقبة على طريق الـ M4 الدولي، ابتداءا من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوبي إدلب، ووصولا إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.