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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الأوقاف يقدم كشف حساب بجهود الوزارة في مكافحة الفكر المتطرف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:03 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف ان المجتمع المصري ما زال يحب المعرفة وما زال حيا يحب القراءة.

وكشف الوزيرأن كتاب مفاهيم يجب أن تصحح بيع منه 650 ألف نسخة وعملنا ما يسمي بالكتاب المرئي والمسموع والمتكوب وموقع الوزارة يشاهدها أكثر من مليون مواطن علي صفحة الفيس بوك وتم ترجمة اكثر من 100 كتاب وتم طباعة القرآن الكريم للغة الكردية وعلمنا رؤية للنشر وهناك سلسلة لكتب الأطفال لسد الزرائع عن الجماعات الإرهابية والتفكير الضالي وذلك عن طريق كتاب محترفين في ادب الطفل وعن طريق فن الكوميكس واهتمنا بالخيال العلمي للاطفال وهناك كتاب بين الحقيقية والخيال من أجل تحفيز ذهن الأطفال وعملنا مطويات موجهة سريعة للشباب واطلقنا مبادر ة تركز علي معاني المواطنة وعالجنا مشكلة مخاطر الالحاد لاننا نواجه التطرف بكل صورة سواء يمني او يساري ولن نستطيع أن نقضي علي التشدد من جذورة إلا بمواجهة التسيب بنفس القوة والحزم.

وكشف الوزير أن الإلحاد في العالم العربي هو إلحاد موجه وممول على غرار التشدد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتدريب وتثقيف كافة الأئمة وعملنا مطويات للأئمة ومن خلال الوسائل التكنولوجية، وأضاف أن أكاديمة الأوقاف لتدريب الأئمة بمستوى عال الجودة ويتم تحويل كافة الخطط إلى برامج عملية للتنفيذ وتم التوقيع مع أكثر من 19 جامعة من أجل تشجيع الأئمة لتسجيل الدكتوراة في مختلف الحقول المعرفية منها علم النفس والاجتماع واللغات وغيرها.

جاء ذلك في بيان الوزير الذي يعرضة على الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

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