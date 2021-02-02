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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حاضنة أعمال «علوم سياسية» توقع بروتوكول لتنمية خدماتها للشباب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:54 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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وقّعت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بروتوكول تعاون مع مجموعة الأهلي القابضة (دبي)؛ لتنمية الخدمات التي تقدمها؛ بغرض خلق جيل من الشباب القادر على الابتكار لحل المشكلات المجتمعية، وتنمية مهاراتهم بما يلبي متطلبات سوق العمل ويسهم في خفض معدلات البطالة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبحضور الدكتورة هبة مدحت زكي الرئيس التنفيذي للحاضنة.

وذكر بيان صادر اليوم عن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن جهود الحاضنة لدعم قدرات الشباب بنشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير التدريبات اللازمة، لتأهيلهم وتطوير أفكارهم ومعاونتهم في تنفيذها وتحويلها لمشروعات قادرة على الاندماج ضمن منظومة الاقتصاد الوطني؛ حيث تسعى الحاضنة لتحقيق مجموعة من الأهداف منها خلق جيل قادر على العطاء الإيجابي تجاه المُجتمع من خلال تنفيذ المشروعات والأفكار المبتكرة والإبداعية التي تسهم في الحد من البطالة كما أنها تلبي في الوقت ذاته احتياجات السوق المحلي.

وبحسب بنود البروتوكول الذي تقدمت به مجموعة الأهلي القابضة، فمن المقرر الإعلان عن مبادرات تنفيذية تهدف لرفع كفاءة وتنمية مهارات الشباب من طلاب جامعة القاهرة وإصقال مهاراتهم الفردية في مجال ريادة الأعمال، وذلك استكمالًا للدور الذي لعبته المجموعة في مشروعات تنموية مختلفة في مجالات تمكين المرأة، والقيادة، وتعليم الحرف اليدوية، وحفظ التراث.

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