رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم سرق «كمبيوتر» بالإكراه في البساتين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:13 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة متهم بسرقة مهندس كمبيوتر بالإكراه أعلى الدائري في منطقة البساتين بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي وخالد عبدالغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "ع.م"، بالاشتراك مع 4 آخرين سبق الحكم عليهم بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه "م. أ"، مهندس كمبيوتر، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأنه وحال استقلاله لإحدى السيارات الأجرة برفقتهم، فوجئ بهم مهددين إياه بواسطة أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم والسابق إحالتهم بجريمة إحرازها، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المسروقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خلال اجتماعه اليوم.. «الوزراء» يوافق على 4 قرارات تخص 3 محافظات

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

image description

«إيجاك» يعتمد معمل الكيمياء بمعهد جنوب مصر للأورام

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

وزير الأوقاف: استعادة المساجد من مختطفيها وتبني الفكر الوسطي المستنير

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اعرف.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل وترددها

«الأقدار مكتوبة».. «كورونا» يغدر بالمهندس المحارب للسرطان (صور)

تحقيق نظريات علمية متضاربة تفسر معنى الوعي عند الإنسان

تباين نشاط المخ خلال التحدث وفقا للأشكال النحوية البسيطة والمعقدة

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة

افتتاح معرض «قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود» بـ «التحرير الثقافي»

«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا