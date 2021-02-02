المشدد 5 سنوات لمتهم سرق «كمبيوتر» بالإكراه في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة متهم بسرقة مهندس كمبيوتر بالإكراه أعلى الدائري في منطقة البساتين بالسجن المشدد 5 سنوات.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي وخالد عبدالغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "ع.م"، بالاشتراك مع 4 آخرين سبق الحكم عليهم بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه "م. أ"، مهندس كمبيوتر، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأنه وحال استقلاله لإحدى السيارات الأجرة برفقتهم، فوجئ بهم مهددين إياه بواسطة أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم والسابق إحالتهم بجريمة إحرازها، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المسروقات.