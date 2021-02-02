فريق منظمة الصحة يزور منشأة للطب البيطرى فى ووهان

أجرى فريق منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، زيارة لمنشأة للطب البيطري في مدينة ووهان بوسط الصين، بحثا عن أدلة بشأن منشأ جائحة كورونا.وأوضح عضو الفريق ورئيس منظمة إيكوهيلث إليانس، بيتر داسزاك، أن الزيارة تمضي على نحو جيد للغاية، مشيرا إلى أن الفريق أجرى اجتماعات مفيدة جدا، دون ذكر المزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة رويترز.وزار الفريق مستشفيات رئيسية، والفرع الإقليمي لمراكز مكافحة الأمراض، وسوق هوانان للمأكولات البحرية، الذي يعتقد أنه يرتبط بأول الإصابات بفيروس كورونا في نهاية العام 2019.