«تعليم القاهرة» تؤجل تنسيق المرحلة الثالثة للقبول برياض أطفال بالتجريبيات

قررت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، تأجيل فتح موقع تعديل الرغبات للتلاميذ المتقدمين للمرحلة الثالثة لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات.وأوضح محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن القرار جاء بهدف إعطاء الفرصة لأولياء أمور التلاميذ المقبولين في المرحلة الثانية لتنسيق من إنهاء إجراءات تقدمهم لمدارس المقبول بها أبنائهم، وبشكل يجعل حصر إدارة شؤون الطلاب الأماكن الشاغرة بالمدارس دقيق.وشدد مدير المديرية، على فتح الموقع قريبًا عقب استيفاء أولياء أمور تلاميذ المرحلة الثانية من إجراءات التقدم.يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، هي الأكبر على مستوى الجمهورية، وتضم ٣٢ إدارة تعليمية.