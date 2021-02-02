لخلافات مالية.. تفاصيل اعتذار كريم فهمي عن مسلسل «ضد الكسر»

بدأ النجم محمد فراج خلال اليومين الماضيين التجهيز لتقديم شخصيته في مسلسل ضد الكسر، والذي تقوم ببطولته النجمة نيللي كريم ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد أن حل بديلا للنجم كريم فهمي الذي اعتذر عن العمل بعد بروفات "الترابيزة" التي حدثت مؤخرا بينه وبين مخرج العمل أحمد خالد لمعرفة تفاصيل الشخصية.وكشفت مصادر من داخل فريق عمل المسلسل في تصريحات لـ "الدستور"، على أن هناك عدد من الأسباب وراء انسحاب واعتذار النجم كريم فهمي عن العمل كان أولها المشكلات المالية حيث لم يتفق مع الجهة المنتجة العدل جروب بخصوصها، إضافة إلي أن الأمر الثاني هو مشكلات خاصة بالورق نفسه.وانطلق الثلاثاء الماضي، تصوير مسلسل "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت من بطولة النجمة نيللي كريم، ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وهو إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل.وكان قد شارك النجم محمد فراج امام النجمة نيللي كريم من قبل، في عدد من الأعمال الضخمة والناجحة منها مسلسلي سقوط حر ومسلسل تحت السيطرة.