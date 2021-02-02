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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر محاكمة أمين خزينة شركة اختلس مليون جنيه

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:51 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاسة مليون وعشرة ألاف من جهة عمله، في جلسة برئاسة المستشار سيد التوني وعضوية المستشارين علي صقر ووليد المندراوي وأمانة سر ممدوح غريب.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "طارق.م"، بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة كأمين مخازن بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وعشرون جنيها بغير حق من أموال الشركة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته كامين خزينة للشركة وذلك حيلة نيته تملكه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد محمد جمعة، محامي بشركة "المظلوم" للتجارة والتوريدات، وشهد بقيام المتهم حال عمله أمين خزينة بالشركة باختلاس مبلغ وقدرة مليون وتسعة آلاف وأربعمائة وعشرون جنيها، حيث أنه منذ تاريخ انقطاعه عن العمل شكلت لجنة لجرد عهدته خزينة الشركة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال حمدي زكريا، مدير حسابات بشركة "المظلوم" للتجارة والتوريدات شهد أنه ترأس اللجنة المشكلة لفحص عهدة المتهم بموجب القرار الإداري من رئيس الشركة بفحص عهدة المتهم حين توقفه عن العمل وقد تبين اختلاس المبلغ مليون وتسعة آلاف و24 جنيها.

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