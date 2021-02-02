اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

ذكر الفنان الكبير عمر الشريف اعترافاته عن النساء وعلاقاته الغرامية معهن وذلك في حديث مطول لمجلة الشبكة، وكانت أولاهن هي الفنانة الكبيرة باربارة سترايسند.قال عمر الشريف: "لقد بدت لي باربارة للوهلة الأولى امرأة بشعة الشكل بأنفها المعقوف وعينيها اللتان أصابهما حول خلقي، وكلا العاهتين في الأنف والعينين كان بإمكان باربارة أن تتلافاهما بعملية جراحية تجميلية، وقد عرض عليها أشهر أطباء التجميل خدماتها؛ إلا إنها لم تشأ إلا أن تبقى كما خلقت، فهي تتكئ بالدرجة الأولى على شخصيتها أكثر من اتكالها على شكلها".يضيف عمر الشريف: "باربارة بدت لي أولًا بشعة، ولم ألبث أن وقعت صريع هواها، وكانت "وقعتي" كما يقال عظيمة، لقد احببتها حبًا قويًا وما جذبني إليها مواهبها الجمة وشخصيتها الفذة".يتابع الشريف: "أول ما التقيتها وتعرفت إليها كان من خلال اشتراكنا في فيلم "فتاة ضاحكة"، عام 1967، وعلى الرغم من أن هذا الفيلم يعالج قضية سياسية حزينة إلا أنه ينطوي على قصة حب رائعة، وكما في معظم أفلامي لم أجد نفسي أنا والبطلة إلا وقد نقلنا غرامه من القصة إلى حياتنا الخاصة".يواصل: "هكذا احببت باربارة، أولًا انسجاما مع الدور ثم انسجاما مع الذات، إذ وجدت فيها من الصفات ما جذبني إليها بقوة، وحبنا عاش أربعة أشهر أي المدة التي استغرقها تصوير الفيلم".وفي الأخير قال: "مع باربارة كان الحب متبادلًا، وأظن أنها أحبتني بقدر ما احبتتها، فيلتها في هوليود هي التي احتضنت حبنا، كانت العش الدافئ حيث رشفنا أشهى كاسات الحب والهناء".