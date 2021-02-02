رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:58 ص
عمر الشريف
عمر الشريف
ايهاب مصطفى
طباعة
ذكر الفنان الكبير عمر الشريف اعترافاته عن النساء وعلاقاته الغرامية معهن وذلك في حديث مطول لمجلة الشبكة، وكانت أولاهن هي الفنانة الكبيرة باربارة سترايسند.

قال عمر الشريف: "لقد بدت لي باربارة للوهلة الأولى امرأة بشعة الشكل بأنفها المعقوف وعينيها اللتان أصابهما حول خلقي، وكلا العاهتين في الأنف والعينين كان بإمكان باربارة أن تتلافاهما بعملية جراحية تجميلية، وقد عرض عليها أشهر أطباء التجميل خدماتها؛ إلا إنها لم تشأ إلا أن تبقى كما خلقت، فهي تتكئ بالدرجة الأولى على شخصيتها أكثر من اتكالها على شكلها".

يضيف عمر الشريف: "باربارة بدت لي أولًا بشعة، ولم ألبث أن وقعت صريع هواها، وكانت "وقعتي" كما يقال عظيمة، لقد احببتها حبًا قويًا وما جذبني إليها مواهبها الجمة وشخصيتها الفذة".

يتابع الشريف: "أول ما التقيتها وتعرفت إليها كان من خلال اشتراكنا في فيلم "فتاة ضاحكة"، عام 1967، وعلى الرغم من أن هذا الفيلم يعالج قضية سياسية حزينة إلا أنه ينطوي على قصة حب رائعة، وكما في معظم أفلامي لم أجد نفسي أنا والبطلة إلا وقد نقلنا غرامه من القصة إلى حياتنا الخاصة".

يواصل: "هكذا احببت باربارة، أولًا انسجاما مع الدور ثم انسجاما مع الذات، إذ وجدت فيها من الصفات ما جذبني إليها بقوة، وحبنا عاش أربعة أشهر أي المدة التي استغرقها تصوير الفيلم".

وفي الأخير قال: "مع باربارة كان الحب متبادلًا، وأظن أنها أحبتني بقدر ما احبتتها، فيلتها في هوليود هي التي احتضنت حبنا، كانت العش الدافئ حيث رشفنا أشهى كاسات الحب والهناء".

موضوعات متعلقة

تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة.. وأسرته تستغيث

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

براتب يصل لـ3700 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بأكتوبر

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بالأسماء.. نادى أسوان يتعاقد مع 14 لاعبًا خلال انتقالات يناير

اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تبدأ فترتها الجديدة

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

أيام زمان

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

لماذا رفض نجيب محفوظ الفنان حمدي أحمد في فيلم «القاهرة 30»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

«السكك الحديدية» تتعاون مع الحاج الضوى فى فيديوهات جديدة

الأربعاء.. شيرين سامى تناقش «من ذاق عرف» بالنيل الثقافية

سمير الفيل: أشعر بالألفة والدفء عند الكتابة بخط اليد

«ظل مهترئ يعدو وحيدًا».. ديوان للشاعر محمد عبدالدايم عن دار كيميت