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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز المصالحة الروسى يرصد 20 انتهاكا فى سوريا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:40 ص
انتهاكات فى سوريا
انتهاكات فى سوريا
وكالات
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن رصده 20 عملية قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان له، إنه تم رصد 10 عمليات قصف في محافظة إدلب و6 في محافظة اللاذقية و3 في حلب وعملية واحدة في ريف حماة.

وأشار سيتنيك إلى عدم تسجيل أي هجمات من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في منطقة وقف التصعيد بإدلب.

وذكر أن العسكريين الروس قاموا بدوريات في محافظات حلب والحسكة والرقة السورية.

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