ترأس صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، أمس صلاة القداس الإلهي بمناسبة منح الرتبة القمصية للأب سمعان فهمي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء سلطانة المعادي بالمعادي.شارك في الصلاة صاحب النيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية، والأب يوحنا عادل، راعي الكنيسة، هذا بالإضافة إلى لفيف من كهنة إيبارشية الإسماعيلية.