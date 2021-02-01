ميمي جمال عقب قرار اعتزالها الفن: «حاسة براحة نفسية»

أعربت الفنانة ميمي جمال عن سعادتها الكبيرة لكم المكالمات التي وصلتها من خارج وداخل الوسط الفني عقب إعلانها الاعتزال الفني بشكل نهائي.وقالت ميمي جمال، لـ"الدستور"، إن القرار جاء بعد تفكير طويل إيمانا منها بحب هذه المهنة، لافتة إلى أنها تشعر بحالة نفسية جيدة من هذا القرار، وأنها اتخذت القرار الصحيح في هذا الوقت تحديدا.ودعت جمال أن يزيح الله هذه الأزمة التي تسمى كورونا، وأن يبعد عن كل محبيها والناس جميعا هذا الفيروس القاتل، مؤكدة التزامها بالإجراءات الوقائية المتبعة حاليا.جدير بالذكر أن ميمي جمال أعلنت اعتزالها، في تصريح على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية على برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز".