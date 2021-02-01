رغم كورونا.. ارتفاع التدفقات الاستثمارية لـ144 مليار جنيه خلال عام

شهدت حركة تدفق رؤوس الأموال الداخلة فى تأسيس شركات استثمارية ارتفاعًا إلى حدود 144.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2019-2020 مقابل 137.9 مليار جنيه، بزيادة 6.3 مليار جنيه خلال عام، رغم ما فرضته جائحة كورونا من ضغوط اقتصادية.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ساهم المصريون بالزيادة الأكبر فى مصادر تدفق رؤوس الأموال خلال عام 2019-2020 لترتفع مساهمات المصريين لـ 121.6 مليار جنيه مقابل 112.7 مليار جنيه خلال العام السابق عليه.كما سجلت تدفقات رؤوس الأموال من الأجانب ارتفاعًا إلى حدود 14.1 مليار جنيه خلال 2019 - 2020 مقابل 12.7 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بينما تراجعت تدفقات العرب من 12.5 مليار جنيه لـ 8.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.