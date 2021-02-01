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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

هذه الفنانة رفضت.. حكاية شروط لبنى عبدالعزيز التي فرضتها على الفنانين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:11 م
لبنى عبدالعزيز
لبنى عبدالعزيز
وائل توفيق
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بعدما حققت الفنانة لبنى عبد العزيز نجاحًا كبيرًا في فيلم "الوسادة الخالية" مع الفنان عبد الحليم حافظ، قررت أن تستغل هذا النجاح، ووضعت شرطًا يقضي بأن يكون اسمها في مقدمة أي فيلم تشارك في بطولته.

يدور فيلم "الوسادة الخالية" حول "صلاح" شاب في مقتبل العمر وطالب في كلية التجارة، يعيش أحلى أيام حياته مع حبه الأول "سميحة"، سرعان ما تتكسر تلك السعادة على صخرة الواقع عندما تقبل سميحة بعريس غني ناجح يدعى "الدكتور فؤاد"، تتحطم حياة "صلاح" من بعدها، ثم يحاول الوقوف على قدميه من جديد لأجل أن يجعل "سميحة" تندم على ما فعلته به، ينجح في دراسته وعمله ويتزوج وهو لا يزال مريضًا بالحب الأول.

ورغم أن الفنانة لبنى عبد العزيز كانت لا تزال في بداياتها، إلا أن زواجها من المنتج رمسيس نجيب فتح لها أبواب البطولة المطلقة مع كبار الفنانين، والذين لم يعترضوا بالتالي على وضع أسمائهم بعدها، ومنهم: يحيى شاهين في "هذا هو الحب"، وشكري سرحان في "أنا حرة"، وعماد حمدي في "هدى"، ورشدي أباظة في "بهية".

إلا أن فنانة واحدة فقط لم ترضخ لاشتراطات الفنانة لبنى عبد العزيز وكانت هي الفنانة شادية، التي اشتركت معها لبنى في فيلم "لا تذكريني" حيث جاء اسم الأولى مع عماد حمدي في المقدمة، بينما اختفى اسم الثانية من الأفيش تمامًا. وربما يرجع السبب إلى قيام لبنى عبد العزيز بدور ثانوي في الفيلم، بينما كانت بطلته الحقيقية الفنانة شادية. حسب مجلة "الشبكة" اللبنانية.

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