تفاصيل المحادثات اليونانية التركية في إسطنبول

كشف وزير الدفاع اليوناني السابق ومفوض الاتحاد الأوروبي، ديميتريس أفراموبولوس، كواليس المحادثات الاستكشافية بين بلاده وتركيا، مؤخرًا، في إسطنبول، مشيرًا إلى أن تركيا متمسكة بمطالب نزع التسليح العسكري للجزر، فضلًا عن إعادة النظر في اتفاقية لوزان.وأكد أن المحادثات الاستكشافية بين البلدين قطعت شوطًا كبيرًا في حل المشاكل، علاوة على إنتهاجها نهجًا إيجابيًا بين البلدين، حسبما ذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية.وسبق أن قالت مصادر دبلوماسية في اليونان، إن أثينا تتوقع أن تتخذ أنقرة بعض الخطوات الملموسة لإحراز تقدم جوهري حتى يمكن للمحادثات الاستكشافية التي بدأت في إسطنبول أن تمضي قدمًا.