وكيل البرلمان يطالب بإلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين

طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وزير المالية الدكتور محمد معيط بإلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين الذين يعانون أشد المعاناة.وقال أبوالعينين، في كلمته أمام جلسة مجلس النواب، تعقيبا على بيان وزير المالية، الدكتور محمد معيط: "الرئيس لديه رسالة في شأن المستقبل الطموح فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة"، موضحا أن أرقام الموازنة حقيقية وجادة ولكنها لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصري، مشددا على أهمية مراعاة السياسات والتشريعات التي تفجر الطاقات الحقيقية للاقتصاد.ولفت أبو العينين، إلى أن الاستثمار هو مفتاح النمو في أي اقتصاد بالعالم، مشددا على أهمية التسويق الجيد من أجل جذب الاستثمارات واستغلال الثورة التكنولوجية.وقال: "ربنا وهب مصر طاقات إنتاجية كبيرة، ويبقى السؤال أين التشريعات التي تفجر الطاقات ونستطيع من خلالها توفير مناخ إيجابي للاستثمار؟"، مشيرا إلى أن هناك تشريعات لا تواكب الطموحات الاقتصادية، مؤكدا على الرغم من ذلك هناك مبادرات تاريخية في عمليات الرقمنة وغيرها.وتابع وكيل مجلس النواب: "لابد من وجود رسم للسياسات الاقتصادية الكلية، وقدرتها على التنافسية العالمية، لا سيما بعد جائحة فيروس كورونا وما يستتبعها من تغير في السياسات المالية العالمية".وأشار إلى أن العمود الفقري للاقتصاد المصري هما الزراعة والصناعة، مشددا على أهمية وجود سياسات تحفيزية للاستثمار في هذين القطاعين، مشددل على أهمية استغلال الموقع الجغرافي لمصر من خلال مبادرات جديدة حتى تتضاعف الأرقام بالموازنة العامة للدولة.