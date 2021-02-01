رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خاطفو موظف في الطالبية: «هارب من حكم وطلبنا فدية 2 مليون جنيه»

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:49 م
خاطفو موظف في الطالبية
خاطفو موظف في الطالبية
ندى حمدي
طباعة
أدلى المتهمون بخطف موظف وانتحال صفة مباحث وطلب فدية 2 مليون جنيه بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، باعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام رجال المباحث.

وقال المتهمون أنهم ينتمون للقرية التي يقيم بها المجني عليه، ويعلمون أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي، وعقب توصلهم لمكان إقامته بمنطقة الطالبية، قرروا ابتزازه لإجباره على دفع مبلغ مالي.

وتبين أن المتهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة، واقتادوا المجني عليه داخل سيارة بحجة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده، ثم احتجزوه بشقة ملك أحدهم، وطلبوا من شقيقه الذي يعمل في مجال تجارة الأقمشة، مبلغ 2 مليون جنيه، مقابل إخلاء سبيله إلا أن شقيق الموظف أبلغ قسم شرطة الطالبية.

و كان قسم شرطة الطالبية، قد تلقى بلاغا يفيد تعرض موظف للخطف على يد مجهولين، وطلبهم مبلغ 2 مليون مقابل إطلاق سراحه، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أن عددهم 7 أشخاص، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتم التحفظ على الموظف المخطوف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، الخاصة بتنفيذ الحكم القضائي وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا» يحذر من التهاون بكورونا.. ويؤكد: انحسار الإصابات خلال شهر

السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات السياحة والآثار

تحقيقات حريق برج فيصل: مالكه قدم طلب تصالح ورُفض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر

تفاصيل العدد الجديد من ميريت الثقافية

محاضرات وورش حكي بثقافة البحر الأحمر

صدور رواية «بوح الجدران» للكاتب محمد سمير ندا