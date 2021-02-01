خاطفو موظف في الطالبية: «هارب من حكم وطلبنا فدية 2 مليون جنيه»

أدلى المتهمون بخطف موظف وانتحال صفة مباحث وطلب فدية 2 مليون جنيه بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، باعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام رجال المباحث.وقال المتهمون أنهم ينتمون للقرية التي يقيم بها المجني عليه، ويعلمون أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي، وعقب توصلهم لمكان إقامته بمنطقة الطالبية، قرروا ابتزازه لإجباره على دفع مبلغ مالي.وتبين أن المتهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة، واقتادوا المجني عليه داخل سيارة بحجة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده، ثم احتجزوه بشقة ملك أحدهم، وطلبوا من شقيقه الذي يعمل في مجال تجارة الأقمشة، مبلغ 2 مليون جنيه، مقابل إخلاء سبيله إلا أن شقيق الموظف أبلغ قسم شرطة الطالبية.و كان قسم شرطة الطالبية، قد تلقى بلاغا يفيد تعرض موظف للخطف على يد مجهولين، وطلبهم مبلغ 2 مليون مقابل إطلاق سراحه، وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أن عددهم 7 أشخاص، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتم التحفظ على الموظف المخطوف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، الخاصة بتنفيذ الحكم القضائي وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.