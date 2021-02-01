تجديد حبس متهم بحيازة 125 كيلو حشيش في البحيرة

جدد قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، حبس متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بلغت 125 كيلو، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.كانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم، وأمرت بإرسال المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيميائي لفحصها وبيان ما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه، وبيان نوعها والجدول المدرجة به، مع إعداد تقرير مفصل بها.وخلال جلسة التحقيق، طلب المحامي محمد قطب، دفاع المتهم، إخلاء سبيله بأي ضمان مادي، ودفع ببطلان الضبط والتحريات.وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، ويمتلك كمية كبيرة للاتجار بها وتوزيعها على العملاء، بنطاق محافظة البحيرة، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وبحوزته الكمية المشار إليها.وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم.