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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في مبادرة تنمية الريف المصري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:28 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا صباح اليوم اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ المشروع بالمحافظة بمنطقة الكيلو 6 بمدينة قنا للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

أوضح الداودي أنه شارك في الاصطفاف 153 معدة متنوعة المهام من معدات الوحدة المحلية وشركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروع شملت ( لوادر – حفار – جليدر – عربات نقل – خلاطة – اوناش - - قلابات - سيارات بيك اب - جرارات - سلم كهرباء – كبّاش ) وأكد الداودي أن الاصطفاف يعد رسالة طمأنة وأمل لأهالي قنا وأن هناك مستقبل أفضل ينتظر الجيال القادمة.

وأشار محافظ قنا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية بالمحافظة حوالي 15 مليار جنيه وتشرف علي تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويستهدف تطوير 5 مراكز وقراها بالمحافظة هى ( أبوتشت - فرشوط - دشنا - الوقف - قوص )، لافتا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع، مضيفا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروع حيث قام اعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ومؤسسة حياة كريمة بالنزول إلى القرى والنجوع المستهدفة وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية.

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