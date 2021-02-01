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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 350 ألف قرص مهرب جمركيا لعلاج أدوية مزمنة في القاهرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:17 م
قرص مهرب
قرص مهرب
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، من ضبط 350 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة، المهربة جمركيًا.

كما تم ضبط مكملات غذائية ومنشطات مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع

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