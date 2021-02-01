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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الإسرائيلي: امتلاك إيران سلاح نووي يهدد الشرق الأوسط

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:18 ص
جانتس
جانتس
وكالات
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أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عن القلق إزاء التهديدات الإيرانية والعمليات الإرهابية التي تشرف عليها، وتتسبب في عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع قناة "الغد"، التي تبث من القاهرة، قال جانتس إن إسرائيل دولة قوية وجاهزة لكل الاحتمالات في الدخول مع حرب ضد إيران.

ونقل موقع القناة الليلة الماضية عنه القول إن "إيران دولة شغوفة بتطوير قدراتها النووية من نواحٍ عسكرية، وإذا وصلت إلى ذلك ستشكل مشكلة دولية، وستكون مشكلة للمنطقة أيضا، وبالتالي تشكل خطرًا أمنيا على إسرائيل".

وأضاف: "إيران تشكل تهديدا على دول الخليج، وتعمل بشكل تآمري في هذه الدول، وتمثل تحديا لإسرائيل.. وإذا امتلكت سلاحا نوويا ستفتح الباب أمام التسلح النووي في المنطقة".

وحول طريقة تعامل إسرائيل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، قال جانتس:"أنا واثق أن إسرائيل ستعرف كيف تتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن، رغم أنه ليس صديقا، إلا أننا سنصل إلى لغة مشتركة".

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