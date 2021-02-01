رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إثيوبيا تعتزم إجراء محادثات موسعة مع الدائنين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:52 ص
وزير المالية الإثيوبية
وزير المالية الإثيوبية
وكالات
طباعة
قالت وزارة المالية الإثيوبية اليوم الإثنين إن الحكومة تقوم حاليا بتحديث تقييم حالة الدين العام للبلاد بمساعدة صندوق النقد الدولي تمهيدا للدخول في محادثات موسعة مع الدول الدائنة حول مستقبل هذه الديون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة المالية القول إن الوزارة بعد انتهاء عملية التقييم الحالية ستبلغ الدائنين الآخرين "بالحاجة إلى إجراء مناقشات موسعة لمعالجة موضوع الديون".

ومن المحتمل أن تتجاوز المعالجة المنتظرة مبادرة مجموعة الدول العشرين لتخفيف أعباء الديون على الدول الفقيرة، لتسمح لإثيوبيا بتعليق سداد التزاماتها مع استمرار قدرتها على الاقتراض من السوق المالية الدولية.

وتستهدف خطة الحكومة الجديدة لإدارة الدين العام، السماح بزيادة معدل نمو الاقتصاد الأثيوبي.

كانت إثيوبيا قد وقعت مذكرة تفاهم مع دول نادي باريس بشأن تأجيل سداد أقساط ديونها وفقا لمبادرة مجموعة الدول العشرين، وتتفاوض على اتفاق مماثل مع الدول الدائنة الأخرى من خارج نادي باريس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين

آخر أخبار حريق الدائري.. اشتعال النيران مجددا في البرج (فيديو)

خلال أيام.. وفاة طبيب بكورونا ليلحق بوالديه فى كفر الشيخ (صور)

وزير المالية: خصصنا 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات

الصور

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

image description

بتعاون ألماني.. جامعة أسيوط تدرس تعقيم كلاب الشوارع للحد من تكاثرها

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير بعض شوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط يشهد وصول ثلاجات الأمصال قبل توزيعها على المستشفيات

image description

منحة لتدريب 644 شابا للعمل في الموانئ البحرية بدمياط

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 18 بـ698 جنيهًا

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

«نوار»: على لجنة المقتنيات الانتباه لمحتوى معرض «مبدعون خالدون»

فريد عبدالعظيم: الورقة والقلم أكثر حميمية من «الكيبورد»

الأربعاء.. تعلم فن الإكسسوارات في بيت السناري

«بناء الإنسان وقيم التواصل في عصر المنصات الرقمية» بالأعلى للثقافة غدا