القوات الأمريكية تعزز تواجدها بدير الزور

أدخلت القوات الأمريكية أسلحة ومواد لوجستية إلى حقل كونيكو النفطي شمال شرق دير الزور، وذلك بهدف تعزيز قاعدتها العسكرية في تلك المنطقة.وأفادت مصادر محلية بأن قافلة مؤلفة من عدة آليات وشاحنات ومحملة بالأسلحة والمساعدات اللوجستية تابعة للقوات الأمريكية دخلت إلى حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي والذي حولته إلى قاعدة عسكرية لتعزيز وجودها وسرقة الثروات السورية.وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية زادت منذ أسابيع تعزيزاتها لمجمل قواعدها في الجزيرة السورية بالتوازي مع أنباء عن البدء بانشاء قاعدة جديدة لها في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي، وفقا لوكالة "سانا" السورية.