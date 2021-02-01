الأنبا دانيال يعلن خطة انعقاد المجمع المقدس في 1 مارس (فيديو)
الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:26 ص
مونيكا جرجسطباعة
كشف الأنبا دانيال أسقف المعادي، سكرتير المجمع المقدس، عن خطة المجمع المقدس للترتيب لانعقاد المجمع المقدس خلال الفترة الحالية.
وأضاف الأنبا دانيال في تصريحات له، أن المجمع المقدس سينعقد خلال الفترة ١ - ٣ مارس من خلال لجانه التي تدور مواضيعها هذه السنة حول كيفية تعامل كل لجنة مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا: على أن ينعقد المجمع المقدس بأكمله في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون يوم الخميس الموافق ٤ مارس ٢٠٢١.
وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني؛ لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.
وأضاف الأنبا دانيال في تصريحات له، أن المجمع المقدس سينعقد خلال الفترة ١ - ٣ مارس من خلال لجانه التي تدور مواضيعها هذه السنة حول كيفية تعامل كل لجنة مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا: على أن ينعقد المجمع المقدس بأكمله في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون يوم الخميس الموافق ٤ مارس ٢٠٢١.
وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني؛ لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.