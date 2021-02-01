«خطة النواب» تناقش مخصصات ممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية

قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمراجعة الحسابات الختامية للدولة، تواصل اجتماعاتها اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها خلال الفصل التشريعي السابق، وعلى رأسها الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2019- 2020.ويتناول الاجتماع بحث نتائج تنفيذ الباب الأول من موازنة 1019- 2020 المعني بأجور وتعويضات العاملين، مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج واثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك في ضوء مقتضيات ترشيد االنفاق.