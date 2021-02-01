رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سرقة محل ذهب بالمنزلة من فتحة بسقف الشقة العلوية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:23 ص
سرقة محل ذهب
سرقة محل ذهب
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
شهدت مدينة المنزلة بمحاقظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، واقعة سرقة لمحل ذهب على غرار فيلم "لصوص لكن ظرفاء"، حيث قام السارقون بثقب أرضية الشقة الواقعة أعلى المحل، وتسللوا وسرقوا 12 كيلو ذهب.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من مالك محل "الأزهرى" لبيع المصوغات بوسط المدينة، باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من المحل بلغت 12 كيلو ذهب.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص، تبين أن اللصوص قاموا بتقليد فيلم "لصوص لكن ظرفاء"، وثقبوا فتحة بسقف المحل عن طريق الشقة العلوية ونزلوا منها لسرقة المحل.

وجرى تشكيل فريق بحث، حيث يقوم بتفريغ الكاميرات بالمحل والمنطقة المحيطة لسرعة كشف تفاصيل الحادث وضبط الجناة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

«تحيا مصر» يوقع 3 بروتوكولات لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالضوابط المنظمة لصرف حافز الأداء الشهرى للمعلمين

«الوزراء» يستجيب لمبادرة «الباز» لتوثيق أوضاع القرى قبل تطويرها

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالضوابط المنظمة لصرف حافز الأداء الشهرى للمعلمين

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 1-2-2021

الزمالك يوافق على إعارة عمر السعيد إلى الجونة حتى نهاية الموسم

مقتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا على يد زوجها

ميسى يقود برشلونة للفوز على أتليتك بيلباو 2ـ1 فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

عمرو الصيفى يبدأ كتابة مذكرات عمار الشريعى تحت اسم «حبيب الروح»

يصدر قريبا.. «سيرة الإنسان الفريد» للشاعر عبد الرحيم طايع

إعلان أسماء لجنة تحكيم مسابقة «يعقوب صنوع» فئة الكاريكارتير

اليوم.. أولى حلقات ورشة تنمية مهارات اللغة العربية باتحاد الكتاب