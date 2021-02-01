سرقة محل ذهب بالمنزلة من فتحة بسقف الشقة العلوية

شهدت مدينة المنزلة بمحاقظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، واقعة سرقة لمحل ذهب على غرار فيلم "لصوص لكن ظرفاء"، حيث قام السارقون بثقب أرضية الشقة الواقعة أعلى المحل، وتسللوا وسرقوا 12 كيلو ذهب.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من مالك محل "الأزهرى" لبيع المصوغات بوسط المدينة، باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من المحل بلغت 12 كيلو ذهب.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص، تبين أن اللصوص قاموا بتقليد فيلم "لصوص لكن ظرفاء"، وثقبوا فتحة بسقف المحل عن طريق الشقة العلوية ونزلوا منها لسرقة المحل.وجرى تشكيل فريق بحث، حيث يقوم بتفريغ الكاميرات بالمحل والمنطقة المحيطة لسرعة كشف تفاصيل الحادث وضبط الجناة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.