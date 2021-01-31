الاتحاد الأوروبي: نأمل في وجود حكومة توحد الليبيين

أكد ‏الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين أظهرت مدى التزامهم بالحوار الأممي من أجل حل الأزمة.وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان مساء اليوم عن أمله في وجود حكومة توحد الليبيين وتحقق لهم الاستقرار وذلك وفق قناة العربية.وأعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا عن القائمة النهائية للمرشحين للمجلس الرئاسي ولمنصب رئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية من أجل الوصول إلى إجراء الانتخابات.