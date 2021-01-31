إيبارشية جرجا تستأنف صلوات القداسات بالكنائس غدا

أعلنت إيبارشية جرجا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج عن عودة صلوات القداس الإلهي ابتداءًا من غدا.وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أن حضور القداسات سيكون بالحجز المسبق قبل الحضور، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه ستكون القداسات على مدار الأسبوع.