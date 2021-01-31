قافلة «الليدرز» تجري 253 عملية جراحية بالوادي الجديد

أعرب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن تقديره وشكره لأعضاء قافلة جمعية الليدرز الطبية على جهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الطبية لأهالي مركز الفرافرة على مدار 4 أيام بمستشفى الفرافرة المركزي.وصرح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها بالقافلة بلغ ١٩٧٩، كما تم إجراء ٢٥٣ عملية جراحية بالتخصصات المختلفة التي ضمتها القافلة، وقامت القافلة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لـ٦٧٩ حالة.ووزعت القافلة مساعدات مالية وعينية على الحالات المستحقة بالمركز ضمن الخدمات التي تقدمها القافلة.