بعد صور كواليس «الاختيار 2».. أسباب حب الجمهور لأحمد مكي

«كوميديان ناجح»

«مخرج ومؤلف»

«مغني وصوته حلو»

«رياضى وأيقونة للشباب»

خطف الفنان أحمد مكى الأنظار بعدما انتشرت له صورًا من كواليس مسلسل «الاختيار 2» الذي يشارك في بطولته الفنان كريم عبد العزيز.ويعتبر الفنان أحمد مكي من النجوم الذين سطروا أسمائهم في قلوب المصيرين.لذا نرصد في هذا التقرير أسباب حب الجمهور لأحمد مكي وللفن الذي يقدمه.استطاع أن يخلد أسمه ضمن أصحاب الكوميديا، فله العديد من الأعمال العالقة بالأذهان، لعل أشهرها مسلسل الكبير أوي، الذي قدم فيه الكثير من الشخصيات «جوني، حزلقوم، الكبير»، وله الكثير من الأفلام الكوميدية الناجحة مثل «لا تراجع ولا استسلام، طير أنت، سينما علي بابا».يتمتع «مكي» بمواهب عدة فله باع كبير في التأليف والإخراج، حيث أخرج فيلم الحاسة السابعة للفنان أحمد الفيشاوي.مغني راب ممتاز، فهو أحد عمالقة هذا النوع من الأغاني، واستطاع أن يقدم أفكارا أشاد بها الكثير من النقاد.من النجوم الرياضين وهذا يتضح من «فرومته» التي ظهر بها في الكثير من الأعمال، الأمر الذي حوله لأيقونة للشباب.