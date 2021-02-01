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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يوسف يحفظ كتاب الله: «حلم الإنشاد الديني يراودني» (فيديو)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:01 م
يوسف
يوسف
حسن الهتهوتي
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تارة في التلاوة، وأخرى في الإنشاد.. تعلّق قلب الشاب بآيات الله منذ سنوات عمره الأولى، ليخطو خطاه نحو حفظ القرآن الكريم في الخامسة من عمره، ليتحقق أمله بعد 7 سنوات، ويتم حفظه جميعًا.. لتبدأ معه أحلامًا أخرى، أبرزها أن يُصبح واحدًا من أعلام الإنشاد الديني في مصر.

يوسف خالد حاتم، هو اسمه، وهذه حكايته التي يرويها لـ«الدستور»: «ختمت القرآن على يد جدي فضيلة الشيخ فاروق الجمل، وحفظت على يد كثير من مشايخ بلدتي بالقليوبية، وحينما أردت أن أتعلم القرآن بالأحكام؛ رزقني الله بشيخ رائع، وأعطاني إجازة في رواية حفص عن عاصم من طريقتي الشاطبية والطيبة، ثم بعد ذلك تعلمت على يديه القراءات العشر الصغرى، وأنا الآن مجاز في حفص والقراءات العشر الصغرى، وبفضل الله سأكمل القراءات العشر الكبري بإذن الله».

يدرس الشاب في كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، تراوه الكثير من الأحلام: أتمنى أن أكون مقدم برنامج قرآني، كما يفعل فضيلة الدكتور أيمن رشدي سويد، وأن أعلم الناس كتاب الله بالأحكام والقراءات، وأن أصبح منشد ديني كبير.

لا تتوقف أحلام ابن القليوبية عند هذا الحد، فالصلاة إمامًا في مسجد الحرمين، تبقى أمنية خاصة في قلبه، يأمل أني يُحققها.

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