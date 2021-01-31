حيثيات براءة مودة الأدهم وحنين حسام (مستندات)

حصلت "الدستور" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية، ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم و3 متهمين آخرين، في اتهامهم بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإعلان عقد لقاءات مخلة بالآداب العامة.كانت قد وجهت النيابة العامة لهم تهم التعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإعلان عقد لقاءات مخلة بالآداب العامة، وإلغاء عقوبتي حبسها وتغريمها على ذمة القضية، وصدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبدالقادر صبري، وعضوية المستشارين محمد حسين غيتة، وعمرو حسين عباس.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة حنين حسام، إن النيابة العامة استندت في توجيه هذا الاتهام، على فيديو متداول على موقع يوتيوب بعنوان حنين حسام تدعو الفتيات لفتح الكاميرا وعمل فيديوهات، وقرر ضابط الواقعة بمباحث الآداب، أن الفيديو متاح للجميع، وتم تحرير محضر تفريغ ومشاهدة واطلاع بمعرفة النيابة العامة، في إبريل العام الماضي.كان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.فيما تقدم المحامى أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام ضد حنين حسام، يتهمها فيه بالتعدي على قيم المجتمع، حيث تم القبض عليها بعدما رصدت وحدة الرصد التابعة لمكتب النائب العام فيديوهاتها المخلة، والتى تؤدي فيها حركات راقصة بطريقة خادشة للحياء.