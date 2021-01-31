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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استنفار أمني باستاد القاهرة تزامنًا مع نهائي كأس العالم لليد

الأحد 31/يناير/2021 - 06:45 م
استنفار أمني
استنفار أمني
عمرو المزيدي
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شهد محيط استاد القاهرة، استنفار أمني، وخطة أمنية عالية المستوى، تزامنا مع نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، اليوم الأحد.

ووضع رجال الأمن خططا أمنية محكمة لتأمين مراسم تسليم الكأس والجوائز للفائزين، وقبلها تأمين المباراة التي تجمع منتخبي الدنمارك والسويد، والتي ستقام بصالة استاد القاهرة اليوم الأحد، بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وتأهل منتخب الدنمارك للنهائي للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على إسبانيا بنتيجة 35-33 في نصف النهائي بحثا عن تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي، وبذلك يكون منتخب الدنمارك قد تأهل إلى المباراة النهائية الخامسة في تاريخه، والرابعة في آخر 6 نسخ أقيمت.

ونجح منتخب السويد فى تحقيق الفوز على نظيره الفرنسى بنتيجة 3226 فى نصف نهائى بطولة العالم لكرة اليد مصر لتتأهل إلى الدور النهائي.

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