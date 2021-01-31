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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أولياء أمور مصر» تشيد بتنظيم بطولة اليد

الأحد 31/يناير/2021 - 06:18 م
كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد
نورهان عبدالرحمن
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قبل انطلاق نهائي كأس العالم لكرة اليد، اليوم، بين الدنمارك والسويد، توجهت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد من المنظمين للوزارات المختلفة والأطقم الطبية والعاملين في الفنادق التي استضافت إقامة اللاعبين، واتحاد كرة اليد المصري ورجال الأمن وغيرهم.

وأشارت إلى أنهم بذلوا جهدا كبيرا حتى يظهر هذا الحدث الضخم بصورة مشرفة أمام العالم في ظل جائحة كورونا، قائلة: "لعبة كرة اليد تعد ثاني أكبر رياضة شعبية في العالم بعد كرة القدم".

ووجهت "الحزاوي" تحية وتقدير خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمام كبير بالقطاع الرياضة واهتم بتوفير جميع الإمكانات لنجاح البطولة.

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