في ذكرى رحيله الـ 140.. أشهر صور البابا كيرلس «أبو الإصلاح»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، ذكرى مرور 140 عاما على رحيل البابا كيرلس الرابع المعروف بأبو الإصلاح.وبتلك المناسبة تنشر "الدستور" أشهر وأندر صور القديس البابا كيرلس الرابع، والذي ترأس الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان قداس الاحتفال به صباح اليوم.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.