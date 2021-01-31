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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
السيسي يستقبل موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
الأحد 31/يناير/2021 - 04:50 م
السيسي
الدستور
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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل منذ قليل، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
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