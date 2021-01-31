4 أعضاء بمجلس نقابة المحامين يطالبون باجتماع عاجل

تقدم 4 أعضاء بمجلس نقابة المحامين "عيسى أبو عيسى، خالد أبو كراع، محمد كركاب، إسماعيل طه"، بطلب إلى نقيب المحامين رجائي عطية، يطالبون فيه بعقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة العامة.وقال الأعضاء في الطلب: "إعمالا لنص المادة 139 من قانون المحاماة نطالب بدعوة مجلس النقابة العامة إلى اجتماع طارئ وعاجل خلال 48 ساعة لمناقشة عدة أمور".وشملت الموضوعات المقترحة: "مناقشة أزمة محامي مرسى مطروح، ومناقشة المشكلات الطارئة لأصحاب الأمراض المزمنة في العلاج والدواء وأزمات الصيدليات وضوابط ذلك".