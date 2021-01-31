موسكو تتفاوض مع أفغانستان على إمكانية تصدير لقاح سبوتنيك V

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن أن المفاوضات مستمرة بينها وبين أفغانستان بشأن إمكانية تصدير لقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا.وأوضحت الخارجية الروسية أن الجانب الأفغاني يبدي اهتمامه باقتناء سبوتنيك V، لافتة إلى أن الجهات الاقتصادية الأفغانية تجري الآن مفاوضات مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لتحديد شروط وكميات إمدادات اللقاح المحتملة، وفقا لوكالة تاس.وتابعت الوزارة أن الطرفين لم يتوصلا، حتى الآن، إلى اتفاقات محددة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موسكو سبق أن قدمت غير مرة مساعدات إنسانية إلى أفغانستان خلال العام الأخير لدعم جهود محاربة تفشي كورونا في هذه الدولة.