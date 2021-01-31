باكستان تعتقل 6 مسافرين بعد ثبوت تزوير سلبية فحوص كورونا

احتجزت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، 6 مسافرين بمطار "باجا خان الدولي" في مدينة "بيشاور"، وذلك بعد أن تبين حيازتهم شهادات مزورة خاصة بتحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، أن هيئة الطيران المدني وإدارة الصحة في إقليم "خيبر بختونخوا" قامتا بحملة تفتيشية في المطار، حيث تم اعتقال 6 مسافرين ومنعهم من السفر.وأضافت الشبكة أن هيئة الطيران المدني كانت قد أصدرت إجراءات التشغيل القياسية الوقائية للمسافرين الأجانب على متن رحلات الطيران المستأجرة والخاصة، حيث تضمن هذه الإجراءات خضوع المسافرين لأجهزة مقياس درجة حرارة الجسم للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد قبل الصعود على متن طائراتهم.