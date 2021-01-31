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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 4 مقاهي وتحرير 15 محضرا و523 حالة إشغال طريق في الإسكندرية

الأحد 31/يناير/2021 - 02:58 م
غلق 4 مقاهي
غلق 4 مقاهي
هبه عويضه
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كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، بشن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وللحد من انتشار فيروس كورونا، وتفقد وضع النظافة العامة بالمقهى والمحال، والزام أصحاب المحال والمقاهي المختلفة بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية،حرصًا على سلامة المواطنين.

و أسفرت الحملة التي قادها السكرتير المساعد برفقة محارب هيلع، رئيس حي شرق، بشوارع سموحة، عن تحرير 15 محضرا لمخالفات متنوعة منها، رصد بيئي ومكتب العمل وتموين وأمن صناعي وصحة، وغلق 4 مقاهي لمخالفة الإجراءات الاحترازية اللازمة، من توافر جهاز قياس الحرارة، والالتزام بارتداء الكمامة، وتوافر المطهرات والمعقمات، والحفاظ على النظافة العامة، وعدم استخدام أدوات زجاجية للمواطنين، بالإضافة إلى فرض الغرامات الفورية على المخالفين بإجمالي مبلغ 6700 جنيها، تنوعت بين عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للمنشآت وعدم ارتداء الكمامة للأفراد واشغال للطريق.

وعلى الصعيد ذاته، ضبطت الحملة 15 "شيشة" بأحد المقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وصادراتها الحملة على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تحفظت الحملة على 52 حالة إشغال مختلفة من شوارع، أدمون فريمون والفردوس ومحمد سيد طنطاوي ومجلس الدولة بسموحة وكذا مساكن ضباط مصطفى كامل، كما أزالت الحملة كشك مخالف في شارع عبدالله دراز خلف مستشفى الطلبة.

شارك في الحملة ممثلين عن (الطب البيطري، والصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة اشغالنا الطريق.

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