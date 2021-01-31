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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

بعد اندلاع حريق به.. إخلاء العقارات المجاورة لمخزن أحذية بفيصل

الأحد 31/يناير/2021 - 02:49 م
مخزن أحذية بفيصل
مخزن أحذية بفيصل
ندى حمدي
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أخلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، عددا من العقارات المجاورة للعقار الذي يحتوي على مخزن أحذية بمنطقة فيصل، خشية امتداد النيران اليها بعد قرابة 20 ساعة من اشتعالها بالمخزن.

وفرضت مباحث الجيزة كردونا أمنيا حول العقار المشتعل على مسافة عدة امتار، ومنعت الاقتراب منه كما فرضت كردونا حول عدد من العقارات المجاورة لإخلائه من السكان.

وأوقفت صباح اليوم قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق نشب في مخزن احذية بمنطقة الطوابق في فيصل، منذ مساء أمس، عقب تجدد اشتعال النيران مرة أخرى لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات اثناء التعامل مع النيران.

وأفادت مصادر امنية أن الحريق نشب، مساء أمس في "بدروم" يستخدم لتصنيع الأحذية "كوتش"، وكان مليئا بكميات ضخمة من الاحذية امتدت حتى السقف ونظرا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كولة وتنر"، واشتعلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابق الأرضي والثاني المخصصان مخزنين للاحذية.

وأضافت المصادر ان البدروم لا يوجد به اية نوافذ تساعد على إخماد النيران، واضطرت قوات الإطفاء للتعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم الا ان استمرار وشدة النيران، أدت الي انهيار أجزاء من السقف على القوات.. وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي امرت بوقف عمليات الاخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة، وأضافت اللجنة قائلة: ":سيبوا النار تاكل بعضها التعامل بالإخماد خطر".

وتولت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، إخلاء العقار المكون من 18طابقا، ويحتوي على 108 شقق يسكنها 15 أسرة فقط، داخل 15 شقة وتمكنت قوات الإنقاذ البري من اخلائهم قبل امتداد النيران لباقي العقار او انهياره.

وكانت اشارت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة أن ماسا كهربائيا، نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.

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