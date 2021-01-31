وزير ألماني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الحوار مع روسيا

دعا مايكل روث، وزير الشؤون الأوروبية في الخارجية الألمانية، الاتحاد الأوروبي بإجراء حوار مع روسيا، وألا يحاول عزل نفسه عنها، رغم كل الخلافات.وتابع وزير الشؤون الأوروبية في الخارجية الألمانية، في تصريحات لمجلة شبيجل، "على الرغم من كل الخلافات بيننا، أو بالأحرى بسببها بالذات، لا يجوز لنا بناء جدران من الصمت في علاقتنا المباشرة مع موسكو"، وأكد روث أن الاتحاد الأوروبي يهمه استراتيجيا، تطوير الحوار مع موسكو، مشددا على أنه لا يمكن التغلب على العديد من التحديات الدولية، إلا من خلال التعاون مع روسيا.وقال "روث"، "يشمل ذلك النزاعات في العديد من الدول، ومن بينها أوكرانيا، وبيلاروس، وسوريا وليبيا، وكذلك موضوع المراقبة الدولية على التسلح ونزع السلاح، وكذلك في مجال الرعاية الصحية".وأوضح أن كل ذلك يوفر إمكانية المشاركة العميقة التي يمكن من خلالها للطرفين، جني فوائد ملموسة، لافتا إلى أنه في العلاقات مع روسيا، ينبغي أن تتصرف أوروبا كجبهة موحدة.