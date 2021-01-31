ماكرون يطالب المواطنين بالالتزام بإجراءات مكافحة كورونا

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة مكافحة تفشي وباء كورونا المنتشر في البلاد، ودعا المواطنين في بلاده إلى بذل كل ما يمكن من أجل مكافحة تفشي الفيروس في هذا الظرف الصحي الحاسم بعد إعلان الحكومة تشديد القيود الوقائية.وقال ماكرون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معبرا عن ثقته في كل الفرنسيين بالتزام الصبر والتعاون "لدي ثقة فينا جميعًا، الساعات التي نمر بها حاسمة، فلنفعل كل شيء من أجل كبح الوباء معًا".