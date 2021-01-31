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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بينهم 6 مدافع رشاش وجرينوف.. ضبط 4336 سلاح ناري في شهر

الأحد 31/يناير/2021 - 01:24 م
ضبط سلاح
ضبط سلاح
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، في ضبـط (4337 قطعة سلاح ناري) غير مرخصة بحوزة (3725) متهما.

أبرزهم (3 جرينوف – 3 رشاش – 396 بندقية آلية – 682 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 298 مسدس – 2954 فرد محلي – 11972 طلقة مختلفة الأعيرة – 7508 قطعة سلاح أبيض).

كما تم ضبط (8) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "دون ترخيص".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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