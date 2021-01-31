ضبط 2261 متمهًا بحوزتهم أسلحة وذخيرة في بحيرة المنزلة والسحر والجمال

واصل قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة، ومنطقة السحر والجمال، حيث ضُبط 2261 متهمًا بحوزتهم 90 قطعة سلاح ناري، و187 طلقة مختلفة الأعيرة، و50 قطعة سلاح أبيض.كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و123 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 21808 أحكام قضائية متنوعة، وضبط تشكيلين عصابيين، و2059 قضية متنوعة، وضبط وفحص 10441 عنصر إجرامي.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.